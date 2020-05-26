В Дании назвали «единственный способ» остановить «Северный поток – 2»
26.05.2020, 17:30, Новости дня
В условиях прибытия российского судна «Академик Черский» на место строительства газопровода «Северный поток – 2» есть только один способ остановить этот проект, пишет датская газета Jyllands-Posten.
Отмечается, что из-за американских санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, но эти санкции не помешают в условиях, когда РФ нашла собственное судно для достройки газопровода, передает РИА «Новости».
Теперь, пишет издание, для инвесторов проекта – то есть, для энергетических компаний со всей Европы – угрозу несут разве что новые санкции США.
«Если что-то и может помешать россиянам закончить «Северный поток – 2» собственными силами, то это новый набор американских санкций», – сообщил эксперт польской консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк.
Он выразил мнение, что США могли бы ввести санкции по примеру трубоукладчиков против других секторов.
Также автор статьи замечает, что у «Северного потока – 2» есть другие сложности – в частности, федеральное сетевое агентство Германии (BNA) не освободило газопровод от правил Газовой директивы ЕС на территории страны. Еще одна трудность – отказ Европейского суда аннулировать действие Газовой директивы на трубопроводы, идущие в ЕС из третьих стран.
На прошлой неделе сообщалось, что суд Евросоюза отклонил иски оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG о соответствии проекта законодательству ЕС, а немецкий регулятор отказался выводить газопровод из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Напомним, судно «Академик Черский» прибыло на место строительства «Северного потока – 2».
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