Экс-министр финансов США Генри Полсон назвал главную угрозу стабильности доллара

26.05.2020, 17:30, Разное

Экс-министром финансов США Генри Полсоном названа главная угроза стабильности доллара. Она заключается во внутренних факторах, а не во внешних рынках.

Генри Полсон заявил о выходе из-под контроля ситуации с государственным долгом США, угрожающей всей финансовой системе. Политик назвал аномальным сохранение за долларом статуса валюты мира на протяжении многих лет, считая, что скоро это закончиться. По его мнению, у инвесторов возникает много вопросов по поводу финансового доминирования страны. Утрата доверия к валюте происходит из-за превышения государственным долгом США их ВВП. Дефицит бюджета покрывается за счет облигаций, держателями которых являются иные государства.

Полсон полагает, что в случае изменения ситуации на рынке и продажи держателями своих активов, США могут лишиться влияния на экономику мира, передает сайт nation-news.ru.