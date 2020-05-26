Forbes: миллиардеры России разбогатели на $62 миллиарда за время пандемии коронавируса

26.05.2020, 17:28, Новости дня

Число долларовых миллиардеров в России за последние два месяца увеличилось с 99 до 101 человека, а их общее состояние выросло с 392 миллиардов до 454 миллиардов долларов, пишет Forbes.

Полученную прибыль журналисты издания считают с 18 марта – в этот день фиксировалось сильнейшее падение фондовых рынков. С этого дня пять богатейших россиян увеличили свое совокупное состояние на 22,6 миллиарда – до 109,5 миллиарда долларов.

Больше всех разбогател Владимир Потанин – основной владелец “Норильского никеля”. К его состоянию в 19,7 миллиарда долларов прибавилось еще 6,4 миллиарда. На втором месте Вагит Алекперов, совладелец ЛУКОЙЛа, он заработал за период коронавируса 5,6 миллиарда долларов. Леонид Михельсон, председатель правления “Новатэка”, стал третьим: он разбогател на 5,4 миллиарда долларов – до 22,5 миллиарда долларов.

В список миллиардеров России за время эпидемии коронавируса вернулись председатель совета директоров концерна “Россиум” Роман Авдеев и глава рыбопромышленной группы “Норебо” Виталий Орлов.

Состояние 25 человек из списка богатейших миллиардеров мира также увеличилось за этот период – на 255 миллиардов долларов. Forbes отмечает, что больше всего выгод из сложившейся ситуации в мире извлекли владельцы бизнеса, тесно связанного с интернетом и онлайновой торговлей. Например, совладелец Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на 30 миллиардов долларов и стал самым богатым человеком в мире.

По данным исследовательского института Credit Suisse за 2019 год, 10% самых богатых россиян принадлежит 83% всего личного благосостояния жителей страны. В США этот показатель держался на уровне 76%. В Китае – 60%.

Представители малого и среднего бизнеса жаловались на трудности, возникшие из-за коронавируса: из-за нерабочих дней и карантинных мер, введенных в России многие компании и предприниматели оказались на грани разорения и закрытия.

Президент РФ Владимир Путин несколько раз выступал с обращениями, в которых рассказывал о пакетах мер для помощи российскому бизнесу, однако в итоге Госдума приняла пакет поправок о поддержке бизнеса не в том виде, как обещал президент (например, убрав отсрочку по всем налогам на полгода). Также поправка об аренде была принята в пользу арендодателей, а не предпринимателей.