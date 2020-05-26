Кадыров опубликовал фото, где он проводит заседание в Чечне. Чиновники сидят от него на большом расстоянии

26.05.2020, 17:28, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров 26 мая опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, на которой он проводит совещание в Чечне. На ней видно, что чиновники сидят на значительном (около трех метров) расстоянии от Кадырова. Это же фото показал телеканал Grozny.tv. Видео с заседания пока нет.

“В целом ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна. Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом. Уверен, скоро ситуация не только в регионе, но и в целом по России изменится в лучшую сторону”, – написал Кадыров.

21 мая несколько российских медиа сообщили, что Кадыров находится под наблюдением врачей в одной из московских больниц и у него подозревают коронавирус. Официально власти Чечни никогда не подтверждали, что руководитель региона болен. По сведениям нескольких телеграм-каналов, Кадыров лечился в ЦКБ, где у него диагностировали воспаление легких. На это указывало, в частности, видео, которое выложил в Сеть министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов:

Как подчеркивает “Новая газета”, на видео министр, одетый в противочумный костюм, респиратор и очки, говорит: “Я не на связи, потому что много работы. Вот видите, это выход в чистую зону. Сам я нахожусь в “красной зоне” – и объясняет: “Я решил лично вникнуть в лечение пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией, и исполняю свой долг врача, не оставаясь в стороне в борьбе с общей бедой”.

Журналисты считают, что Сулейманов показал на видео коридор одного из этажей 5-го терапевтического корпуса ЦКБ УД президента РФ, и предполагают, что именно там, вероятно, и лечился Кадыров.

Накануне, 25 мая, “МБХ медиа” со ссылкой на данные авиапортала ADS-B Exchange сообщило, что самолет, который, по данным СМИ, принадлежит Кадырову, вылетел из Москвы и в 23:31 приземлился в Грозном. Кадыров о прилете в Чечню также не сообщал, никакой информации от него в соцмедиа в последние дни не было.

Где именно мог заразиться глава региона – до сих пор неизвестно. 20 апреля Кадыров, облаченный в противочумный костюм, посещал грозненскую клиническую больницу №4, в которой лечат пациентов с коронавирусом. Также журналисты отмечали, что Кадыров в разгар пандемии участвовал в коллективных намазах, а 3 мая он провел ифтар (вечерний прием пищи в Рамадан) с министром здравоохранения Чечни и главврачами больниц.