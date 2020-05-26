Мнение: ЧВКшники в Бани-Валиде

26.05.2020, 17:19, Разное

ЧВКшники в Бани-Валиде.

Со стороны ПНС Ливии заявляют, что ЧВКшники из Бани-Валида отправились на восток Ливии (возможно, в Бенгази).

Со стороны ЛНА называют эти заявления пропагандой.

Также ПНС заявляет, что обнаружено еще 1 тело якобы ЧВКшника.



К этой теме вернусь, как будет ясность с личностью на фото.

Стоит отметить, что турки сейчас гонят вал пропаганды, выдавая фото и видео из других регионов за Ливию.



Например, это фото времен Крымской весны выдают за ЧВК Вагнер в Ливии. Так что лучше ждать перекрестных подтверждений.



Стоит отметить, что в отличие от "Панцирей", которые поставлялись Хафтару из ОАЭ, в колонне ЧВКшников отметился 1-й зафиксированный в Ливии "Панцирь" на колесной базе Камаза.

Стороны продолжают хвастаться большим числом уничтоженных эмиратовских "Панцирей" (турки претендуют на 11 штук) и турецких БПЛА (ЛНА претендует на 13 штук за 3 дня).

Если же отойти от сетевого бахвальства сторон, то можно констатировать очевидное военное поражение Хафтара в боях к западу от Триполи.



Синим помечены районы, которые ЛНА потеряла за последнюю неделю.

Если говорить о существенном, то наиболее болезненными для Хафтара оказались потери авиабазы Аль-Ватия, района к югу от Гарьяна и куска территории в южных районах Триполи, которые мучительно брали в предшествующие месяцы.

Командование ЛНА по этому поводу заявляет, что это было "тактическое отступление". Классика "хорошей мины при плохой игре". После произошедшего, перспективы взятия Триполи сошли на нет – надо ведь еще отбивать атаки на Тархуну, Каср-бин-Гашир и международный аэропорт. Без серьезного наращивания сил Хафтара, взятие Триполи на текущем этапе выглядит весьма маловероятным.

Действия МиГ-29 против турецких кораблей конечно интересны, но слегка запоздали. Как пишут в турецкий прессе, последняя активизация в Западной Триполитании была целиком и полностью "заслугой" ОАЭ, которые требовали от Хафтара активности, тогда как другие спонсоры Хафтара настаивали на продолжении перемирия. Более прочих был недоволен Египет, который оказался в ситуации, когда из-за авантюры ОАЭ у него под боком может появитьтся турецкая военная база (ПНС Ливии с удовольствием могут сдать Аль-Ватию в аренду Эрдогану, который копируя действия РФ в Сирии, может заключить соглашение об аренде авиабазы на 50 лет). В этой связи, можно констатироватЬ, что РФ вовремя пресекли поползновения ОАЭ, которые предлагали Асаду 3 млрд. долларов за возобновление наступления в Идлибе, чтобы напрячь Турцию и в Ливии и в Сирии. Хафтар деньги очевидно взял. А вот Асад после консультаций с Москвой от участия в этой авантюре уклонился (правда 250 млн. долларов, как пишут катарцы, успел получить)

В целом, с учетом продолжающихся поставок вооружений обеими группировками, можно ожидать, что продолжение в Ливии последует.