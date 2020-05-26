Сэльма Блэр потеряла мать

26.05.2020, 17:18, Разное

Несколько часов назад Сэльма Блэр поделилась с подписчиками в Instagram печальной новостью: на этих выходных ее мать Молли Кук ушла из жизни на 83-м году жизни. Что именно послужило причиной смерти женщины, Сэльма не уточнила:

Мой первый человек. Мое большое сердце по-прежнему бьется в унисон со всем тем, что ты дала мне. Я боготворю тебя, мама. Молли Кук умерла вчера у себя дома. Она была потрясающей, смешной, искрометной, поражающей и невероятно щедрой. Она никогда не боялась делиться, и этот дар я переняла от нее. Дар безвозмездной отдачи самой себя. Моя мама была отличной судьей и одной из немногих женщин на курсе в своей юридической школе. Она была моей первой иконой стиля, моей музой и моим идеалом. Всю свою жизнь я фокусировала свой взгляд на этом идеале и сейчас мне очень странно менять эту фокусировку.

Фото матери Сэльмы Блэр из Instagram актрисы

У нее было много друзей и почитателей, кузенов и кузин (и племянников), сестра, зять… И, конечно же, у не были мы, ее девочки, и ее внуки, Джим, Николас, Фрэнсис и Артур Сэйнт. Мы с сестрами так ее любили. Наши жизни уже никогда не буду прежними. Мама, мой Артур всегда так хорошо понимал тебя, и я так благодарна и рада, что ты любила его. Хотела бы я должным образом отдать дань твоей памяти… быть в компании сестер Лиззи, Кэти и Мими. Спасибо тебе за твою любовь и преданность. Именно когда мы с девочками вместе как настоящие сестры, мы видим в нас отражение твоей индивидуальности. Великая мама. Я запомню тебя такой. Океаны любви.

8-летний Артур Сэйнт и Молли Кук

8-летний Артур Сэйнт, о котором говорит Сэльма в своем трогательном обращении, – сын актрисы от прошлых отношений с дизайнером Джейсоном Бликом. Ребенка Блэр воспитывает одна, но до карантина часто старалась проводить время вместе с семьей и матерью, которые очень поддерживают ее во время болезни.

Напомним, в 2018 году стало известно, что Сэльма уже 15 лет живет с диагнозом рассеянный склероз. На прогулки актриса почти всегда выходит с тростью, которая помогает ей сохранять равновесие. Она также призналась в начале 2019-го, что теперь часто что-то роняет, падает, ее левая сторона “работает, словно сломанный GPS”. И попросила поклонников не стесняться оказывать ей помощь, если вдруг увидят ее на улице. Также по медицинским показаниям актрисе пришлось отказаться от длинных волос и побриться налысо – теперь она носит короткую стрижку. Но и на карантине она не теряет присутствия духа, выкладывая в сеть ироничные фото о том, как проходит ее самоизоляция.

Сэльма Блэр

Вот правда о тех, у кого имеется нейродегенеративное заболевание головного мозга. Оно причиняет много беспокойства. Временами случаются приступы неконтролируемой паники. Теперь возможность поддерживать с кем-то общение, куда-то выходить дается очень дорогой ценой. Мой мозг плавится, а сама я часто мерзну. Мы чувствуем себя очень одинокими, даже если окружены заботой и любовью близких. Люди часто спрашивают меня о самочувствии. Я стараюсь сохранять позитив и делать все от меня зависящее. Но иногда я задыхаюсь от боли, думая, сколько всего для меня теперь потеряно, и осознавая, как сложно теперь даже просто пройтись. Но я все равно улыбаюсь, и по-настоящему. Все хорошо. Жизнь – это приключение со множеством неожиданностей, которые заставляют тебя проснуться,

– говорила Сэльма еще в прошлом году.

Рассеянный склероз – хроническое заболевание, которое на данный момент неизлечимо. Чаще такой диагноз встречается у женщин, чем у мужчин, обычно в возрасте от 20 до 50 лет. Его характеризуют любые неврологические проявления (тремор, головокружение, ухудшение зрения), которые держатся более 24 часов. Со временем у больного могут проявляться следующие симптомы: боль и двоение в глазах, чувство онемения и покалывания в пальцах, снижение чувствительности кожи, мышечная слабость, нарушение координации движений, повышенная утомляемость при выполнении физических действий, неполный паралич конечностей, нарушения поведения и снижение интеллекта.