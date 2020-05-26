Приянка Чопра и Ник Джонас поделились новыми личными фото в честь второй годовщины знакомства

26.05.2020, 17:18, Разное

Постоянные селфи и документация происходящего в Instagram – не только примета времени и практически навязчивый зуд поколения Z и Y, но и отличный способ вести личный дневник памяти. Такой фотодневник, как выяснилось, есть и у актрисы и модели Приянки Чопры и ее мужа, музыканта из коллектива Jonas Brothers Ника Джонаса. Благодаря камерам смартфонов они могут во всех деталях вспомнить не только свои дни рождения и свадьбу, но и такой поворотный момент в жизни как первое свидание – с которого и начали стремительно развиваться отношения этой пары. Вторую годовщину памятной даты Приянка и Ник вчера и отметили в Instagram: актриса выложила селфи двухлетней давности (сделанное, по-видимому, на баскетбольном матче), а музыкант поделился еще одним общим снимком, скорее всего, сделанным уже на карантине. Не обошлось в этих публикациях и без признаний в любви.

Два года назад в этот день мы сделали свое первое совместное фото. И каждый день с тех пор ты привносил в мою жизнь бесконечную радость и счастье. Люблю тебя, Ник Джонас. Спасибо за то, что делаешь нашу жизнь невероятной. Желаю нам еще много подобных свиданий…

– написала в своем блоге Приянка, на что Ник ответил: “Лучшие два года моей жизни. Люблю тебя”.

Фото из Instagram Приянки Чопры

Эта прекрасная женщина два года назад отправилась со мной на свидание. Это были лучшие два года моей жизни, и одна лишь мысль о том, что мне повезло провести оставшуюся жизнь с ней, кажется мне большим счастьем. Люблю тебя, крошка. Счастливые два года,

– “отметился” он после и в своем Instagram.

И фото из Instagram Ника

Напомним, 37-летняя Приянка Чопра и 27-летний Ник Джонас познакомились в 2018 году и уже через два месяца отношений, в июле, решили сыграть свадьбу. Пару не смутили ни разные бэкграунды, ни 10-летняя разница в возрасте. Еще в 2019 году, выступая на Международном женском саммите в Линкольн-центре в Нью-Йорке, Приянка рассказала, чем именно ее так привлек Ник. По воспоминаниям Приянки, во время одного из их первых свиданий ей неожиданно позвонили, после чего она должна была уехать прямо посреди встречи.

Я знаю, ты бы не достигла таких высот без тяжелой работы, поэтому уезжай на встречу и возвращайся,

– ответил ей тогда Джонас. По словам Приянки, ни один мужчина прежде не говорил ей таких слов.

Я не могла подумать, что он такой. Возможно, это моя вина – я судила о книге по обложке. Ник очень умный, и он все мне объясняет. Я дикий ребенок, делаю что хочу и когда хочу, а он меня так поддерживает во всем…

Свадьба Приянки Чопры и Ника Джонаса

Свадьба пары произошла в том же 2018 году: Приянка и Ник поженились в первые выходные декабря 2018 года. Празднование шло в течение двух недель: сначала в Джодхпуре, потом в Дели и Мумбаи. Это была одна из самых ярких свадебных церемоний 2018-го, остальные можно посмотреть в нашей подборке.