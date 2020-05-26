В доме в центре Петербурга обрушились несколько балконов
26.05.2020, 17:16, Новости дня
Четыре балкона обрушились в доме на Кирочной улице в Санкт-Петербурге.
Обломки строения упали на тротуар, информирует телеканал «Звезда» со ссылкой на сообщения в соцсети «ВКонтакте». Очевидец происшествия отмечает, что инцидент произошел в центре города, и чудом никто не пострадал. Балконы обвалились с третьего по шестой этаж.
Причины произошедшего будут установлены. В МЧС отметили, что место обрушения на данный момент огорожено, так как есть опасность падения бетонных плит. Сообщается также, что здание включено в список объектов культурного наследия.
Ранее в Астрахани балкон упал со стоящими на нем людьми.
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