 

В доме в центре Петербурга обрушились несколько балконов

26.05.2020, 17:16, Новости дня

Четыре балкона обрушились в доме на Кирочной улице в Санкт-Петербурге.

Обломки строения упали на тротуар, информирует телеканал «Звезда» со ссылкой на сообщения в соцсети «ВКонтакте». Очевидец происшествия отмечает, что инцидент произошел в центре города, и чудом никто не пострадал. Балконы обвалились с третьего по шестой этаж.

Причины произошедшего будут установлены. В МЧС отметили, что место обрушения на данный момент огорожено, так как есть опасность падения бетонных плит. Сообщается также, что здание включено в список объектов культурного наследия.

Ранее в Астрахани балкон упал со стоящими на нем людьми. 



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