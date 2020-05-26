Польский участок газопровода «Ямал – Европа» перестал работать круглосуточно

26.05.2020, 17:16, Новости дня

Участок газопровода «Ямал – Европа» в Польше загружен не полностью, работает с перерывами, информирует оператор газопровода в Польше – компания Gaz-System.

«Услуга транзита газа по «ямальскому» газопроводу осуществляется Gaz-System на постоянной основе в соответствии с заказами клиентов», – информирует компания, отмечая, что использование газопровода «осуществляется в соответствии с законодательством ЕС в формуле участия в аукционах», передает РИА «Новости».

«Заказы полностью выполняются, и при таких низких уровнях заказов… с восточного направления нет необходимости работать круглосуточно. В связи с этим «ямальский» газопровод работает не все время», – говорится в сообщении компании.

Указывается, что именно клиенты решают, в какой степени они намерены использовать «ямальский» газопровод. Подчеркивается, что сейчас заказы намного меньшие, а пропускная мощность «бронируется каждый день начиная с 17 мая 2020 года».

Ранее во вторник стало известно, что транзит газа из РФ по трубопроводу «Ямал – Европа» через территорию Белоруссии и Польши в Германию остановлен – польский участок трубы был забронирован всего на 3,7%.

По итогам понедельника по трубе было поставлено 11,231 млн кВт.ч, что в 85 раз ниже номинации.

Контракт газа через Польшу истек 16 мая.