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26.05.2020, 17:15, Новости дня

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что внутреннее авиасообщение в Украине запустят раньше, чем планировалось. Об этом он рассказал “Сніданку з “1+1”, сообщает ТСН.

Отмечается, что возобновление внутренних авиаперелетов планируют перенести на более ранние сроки, как и железнодорожного сообщения.

По данным Криклия, воздушное сообщение между украинскими городами, где наблюдается стабильная ситуация с коронавирусом, планируют открыть до 15 июня.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Согласно плану возобновления пассажирского сообщения в связи с ослаблением карантина, Министерство инфраструктуры Украины собиралось возобновить внутренние авиаперелеты на первом этапе смягчения ограничений, а международные – на третьем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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