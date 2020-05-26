Арестованы все фигуранта дела о перестрелке в Москве

26.05.2020, 17:08, Новости дня

Чертановский суд Москвы арестовал всех трех фигурантов уголовного дела о перестрелке на Каширском шоссе, сообщила пресс-секретарь суда Наталья Орешникова.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», – передает ее слова РИА «Новости».

Арестованы Максим Евлампьев, Герман Титенок и Вадим Русанов, которым вменяется покушение на убийство, незаконный оборот оружия и хулиганство.

Сообщалось, что причиной перестрелки на автостоянке возле ЖК «Ясный» в Москве якобы мог быть бизнес-конфликт между двумя фирмами ритуальных услуг.

Перестрелка на юге Москвы произошла в воскресенье, пострадал один человек. Было опубликовано видео инцидента.

По горячим следам задержали троих подозреваемых. Было возбуждено уголовное дело.