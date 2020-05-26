Арестованы все фигуранта дела о перестрелке в Москве
26.05.2020, 17:08, Новости дня
Чертановский суд Москвы арестовал всех трех фигурантов уголовного дела о перестрелке на Каширском шоссе, сообщила пресс-секретарь суда Наталья Орешникова.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», – передает ее слова РИА «Новости».
Арестованы Максим Евлампьев, Герман Титенок и Вадим Русанов, которым вменяется покушение на убийство, незаконный оборот оружия и хулиганство.
Сообщалось, что причиной перестрелки на автостоянке возле ЖК «Ясный» в Москве якобы мог быть бизнес-конфликт между двумя фирмами ритуальных услуг.
Перестрелка на юге Москвы произошла в воскресенье, пострадал один человек. Было опубликовано видео инцидента.
По горячим следам задержали троих подозреваемых. Было возбуждено уголовное дело.
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