Fox News – шведская коронавирусная модель снискала похвалу от ВОЗ

26.05.2020, 17:06, Новости дня

Долгое время Всемирная организация здравоохранения убеждала весь мир в необходимости карантина – страны, прислушавшиеся к этим рекомендациям, получили огромную безработицу и экономический ущерб, сетует Fox News. А теперь не вводившая карантин Швеция стала в глазах ВОЗ образцом, удивляется телеканал.

Всего за два месяца работу потеряли более 30 миллионов человек. А по всему миру таких, вероятно, сотни миллионов. Власти скажут вам, что этот ущерб и страдания вызваны коронавирусом. Но это неправда. Сам вирус не уничтожил почти никаких рабочих мест. Эти рабочие места, эти экономики, эти семьи были уничтожены карантином, введённым по приказу политиков.

Эти последние два месяца, когда почти все предприятия были закрыты и большинству работников приказывали сидеть дома, в экономическом смысле стали самыми разрушительными мировыми событиями после Второй мировой войны.

Снова и снова нас уверяли, что всё это — совершенно необходимо. Всемирная организация здравоохранения восхваляла правительство Китая как пример для подражания всего мира. Потому что Китай на два месяца посадил на карантин целый город, который больше Нью-Йорка.

Высшие официальные лица от здравоохранения говорили нам, что у нас нет другого выбора, кроме как последовать этому примеру. Наши политики согласились — и пригрозили арестовать любого, кто не подчинится их приказам. Неудивительно, что большинство граждан дисциплинированно подчинялись.

В то время как карантин распространялся по всему миру, одна страна выделялась на фоне других. Швеция. В отличие от почти всех остальных западных государств, Швеция непоколебимо отказывалась вводить карантин. Рестораны там оставались открытыми, школы тоже. По большей части, жизнь в этих обстоятельствах оставалась вполне обычной.

Наши СМИ, как правило, превозносят Швецию как образец мудрой политики. Они любят Швецию, всегда любили. Мягкий социализм. Но в мгновение ока всё переменилось: нам вдруг стали говорить, что Швеция на самом деле — усеянный трупами ад. Цитирую: «Небрежный подход к коронавирусу выходит Швеции боком?» — таким вопросом задавалась личная газета Джеффа Безоса The Washington Post. «Швеция готовится к тысячам смертей на фоне слабой вирусной политики», — трубил подконтрольный Китаю Bloomberg. «Правительство Швеции попробовало рискованную коронавирусную стратегию. Она может выйти боком», — писал Vox.com.

Vox.com — конечно же, то самое издание, которое заявляло, что любые предположения о лабораторном происхождении коронавируса «опровергнуты». Как всегда, Vox был уверенным, самодовольным и совершенно неправым. Что за болваны!

Вот что на вчерашнем брифинге заявил о Швеции Майкл Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

МАЙКЛ РАЙАН, программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям: Думаю, некоторые воспринимают всё так, будто Швеция не вводила мер по контролю и просто позволила болезни распространяться. В действительности всё совсем не так. Думаю, если мы придём к новой норме, Швеция во многом — образец будущего, если мы пожелаем вернуться к обществу без карантина…

Ого! Теперь Швеция — образец. Итак, после месяца поддержания истерии и пропаганды, похвал в адрес введённого китайским правительством карантина, когда людей запирали в квартирах и оставляли умирать от голода, после месяцев разговоров о том, как это замечательно, после неисчислимого ущерба сотням миллионов семей Всемирная организация здравоохранения теперь говорит нам — почти мимоходом — о том, что на самом деле образцом для нас должна быть Швеция.

Дата выхода в эфир 25 мая 2020 года.