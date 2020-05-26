Волков и Блэйдс могут сразиться в июне на турнире UFC в США

26.05.2020, 17:05, Новости дня

Поединок между российским бойцом смешанных единоборств Александром Волковым и американцем Кертисом Блэйдсом может пройти в июне на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в США. Об этом сообщил менеджер россиянина Иван Банников.

Изначально бойцы должны были встретиться 20 июня на турнире в Канаде. Однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции соревнования были отменены. "Да, это возможно", – прокомментировал Банников ТАСС информацию о бое с американским спортсменом в США.

Напомним, что Блэйдс занимает третью строчку в рейтинге тяжеловесов UFC. Волков располагается на седьмом месте. Американец одержал 13 побед, потерпев два поражения в ММА. Российский боец взял верх над соперниками в 31 поединке, проиграв семь раз.