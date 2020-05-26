Санкт-Петербург отметит 317-й день рождения в формате онлайн

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26.05.2020, 17:05, Новости дня

Санкт-Петербург готовится к празднованию своего 317-го дня рождения. Однако из-за пандемии коронавируса эту дату отметят без массовых мероприятий. Торжество пройдет в формате онлайн. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург" со ссылкой на председателя петербургского Комитета по культуре Константина Сухенко и авторов известных культурных проектов.

27 мая традиционный полуденный залп из пушки с Нарышкина бастиона произведут врачи, сейчас это особенно символично. Позже в Петропавловской крепости состоится парад барабанщиков. А кульминация мероприятия намечена на 13:17 — это время перекликается с возрастом Санкт-Петербурга.

Также отметим, что салюта в этом году ожидать не стоит. А приуроченные к празднику концерты концерты "Классика на Дворцовой" и "Город над вольной Невой" пройдут в записи. Всего в рамках дня рождения города запланировано 140 онлайн-мероприятий, в том числе виртуальные путешествия, мастер-классы, выставки и краеведческие занятия.

Текст:

ГТРК "Санкт-Петербург"



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