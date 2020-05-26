 

В Удмуртии двое мужчины попытались зарезать таксиста и отобрали у него машину

26.05.2020, 17:05, Новости дня

Двое жителей Удмуртии задержаны по подозрению в покушении на убийство после того, как они напали на таксиста и попытались его зарезать, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

 

В минувшее воскресенье, 24 мая, подозреваемые употребили алкоголь и вызвали такси, которое доставило их на территорию садового товарищества, где один из пассажиров накинулся на водителя и начал бить его ножом.

Таксист получил ранения шеи, грудной клетки и конечностей, но сумел вырваться и сбежать, после чего обратился за помощью к людям, которые находились в СНТ. Тем временем, нападавшие завладели машиной таксиста и уехали с места преступления.

Преступников задержали уже на следующий день, следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении злоумышленников под стражу.



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