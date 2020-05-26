Опубликованы «живые» фотографии Xiaomi Mi Band 5

26.05.2020, 16:00, Новости дня

В соцсети Weibo продемонстрировали «живые» снимки нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5.

Также автор поста указал, что новинка получила 1,2-дюймовый экран, тогда как внешний вид устройства остался прежним. Следует отметить, что площадь дисплея значительно увеличилась, а потому корпус сохранил прежний удобный размер без необходимости увеличения габаритов устройства. Напомним, ранее эксперты анонсировали, что модель получил датчик определения уровня кислорода в крови.

Предполагается, что официальная презентация нового умного браслета Xiaomi Mi Band 5 состоится летом нынешнего года. Приблизительная стоимость гаджета составит на мировом рынке около 3 тысяч рублей в эквиваленте на местную валюту.