Опубликованы «живые» фотографии Xiaomi Mi Band 5
26.05.2020, 16:00, Новости дня
В соцсети Weibo продемонстрировали «живые» снимки нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5.
Также автор поста указал, что новинка получила 1,2-дюймовый экран, тогда как внешний вид устройства остался прежним. Следует отметить, что площадь дисплея значительно увеличилась, а потому корпус сохранил прежний удобный размер без необходимости увеличения габаритов устройства. Напомним, ранее эксперты анонсировали, что модель получил датчик определения уровня кислорода в крови.
Предполагается, что официальная презентация нового умного браслета Xiaomi Mi Band 5 состоится летом нынешнего года. Приблизительная стоимость гаджета составит на мировом рынке около 3 тысяч рублей в эквиваленте на местную валюту.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет