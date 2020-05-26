Смартфоны Xiaomi Mi 9T и Redmi K20 получили стабильную версию MIUI 12

26.05.2020, 17:00, Новости дня

Сегодня появились данные, что смартфоны Xiaomi Mi 9T и Redmi K20 начали получать обновленную глобальную версию оболочки MIUI 12 на базе Android 10.

После установки файла обновления владельцы аппарата смогут рассмотреть более удобный и интерактивный интерфейс, современную анимацию и ряд других визуальных изменений. Ранее неоднократно признавалось, что фирменная оболочка MIUI 12 является лучшей за последние 10 лет. Следует отметить, смартфон Redmi K20 Pro получил 6,39-дюймовый экран, процессор Snapdragon 855, а также 8 гигабайт оперативной памяти.

Также достоинством модели является возможность покупки устройства с 256 гигабайтами постоянной памяти. Основная камера имеет тройной объектив с главным датчиком 48 мегапикселей, а передняя камера получила сдвоенный объектив на 13+8 мегапикселей. Емкость батареи 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.