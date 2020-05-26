Стала известна стоимость розовых туфелек Настасьи Самбурской

26.05.2020, 16:53, Разное

Настасья Самбурская в личном микроблоге в Instagram объявила о распродаже своих брендовых вещей для помощи больной девочке. В ходе акции стало известно о стоимости розовых туфелек актрисы.

Настасья Самбурская выставила на продажу вещи, которые она не надевала вообще, или всего один-два раза. Актриса призвала поклонников купить что-нибудь на распродаже, или просто пожертвовать деньги. Певица поделилась, что по итогам акции удалось собрать 190 тысяч рублей. Один из пользователей сети спросил актрису, почему она просто не поможет девочке деньгами, на что она ответила, что в данное время не имеет свободных средств, из-за чего и выставляет на продажу собственные вещи. Самбурская показала скриншот переписки с интернет-магазином, который предложил купить розовые туфельки, как у нее, за 136 тысяч рублей, хотя первоначальная их стоимость составляла 180 тысяч. В ходе благотворительной акции певица за 50 тысяч рублей продала свои туфли, которые ни разу не носила, и лишь раз примерила, пишет сайт globalmsk.ru.

Актриса уже не первый раз устраивает распродажу личных вещей для помощи обездоленных детей. Поклонники в комментариях к посту похвалили ее и поблагодарили «за благое дело».