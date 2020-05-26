 

Кадыров рассказал о лично проведенном совещании в Чечне по коронавирусу

26.05.2020, 16:53, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в соцсетях фотографию с лично проведенного совещания оперативного штаба республики по борьбе с коронавирусом.

«На первом после праздника Ид аль-Фитр совещании Оперштаба заслушал доклады ответственных лиц. В целом, ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна. Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом. Уверен, скоро ситуация не только в регионе, но и в целом по РФ изменится в лучшую сторону», – написал он в своем Telegram-канале.

На фотографии, которую опубликовал Кадыров, показано заседание оперативного штаба.

Ранее СМИ утверждали, что у Кадырова заподозрили коронавирус, его якобы госпитализировали в Москву. Руководитель регионального оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов заявил, что глава Чечни здоров, сведения СМИ неправдивы.



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