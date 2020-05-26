Пенсионный фонд получил на выплаты на детей 222 млрд рублей

26.05.2020, 16:53, Новости дня

Министерство финансов перечислило в Пенсионный фонд РФ для единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет и выплат на детей до 3 лет 222,1 млрд рублей, информирует Минфин.

«Минфин РФ 26 мая 2020 года, согласно распоряжению правительства, перечислил в Пенсионный фонд РФ 222,1 млрд рублей для поддержки семей с детьми. На обеспечение единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет перечислено 197,2 млрд рублей. Размер выплаты на одного ребенка составит 10 тыс. рублей», – передает ТАСС сообщение Минфина.

Выплаты начнутся 1 июня. Они охватят как минимум 19 млн детей с 3 до 16 лет, а еще 24,9 млрд рублей направлены в ПФР для расширения ежемесячных выплат на детей до трех лет.

«Размер данной выплаты на ребенка составляет 5 тысяч рублей. Это решение коснется порядка 1,6 млн детей», – отметили в Минфине.

До этого правительство распорядилось выделить 222,1 млрд рублей для выплат семьям с детьми в размере 5 и 10 тыс. рублей.

Госдума ранее приняла закон, который увеличивает с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.