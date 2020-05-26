 

Гончаренко: Зеленский продал сериал российскому телеканалу для получения высокой прибыли

26.05.2020, 16:53, Разное

На российском телеканале «СТС» начался показ сериала «Родственнички». Он был снят студией «Квартал-95», а продюсером выступил нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
По словам народного депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко, он был сильно удивлен трансляцией «Родственничков» на российском телеканале. Президентом Украины перед показом картины были сняты санкции с части офшоров. Гончаренко полагает, что таким образом украинский лидер решил не показывать общественности источники своих доходов, поскольку за показ сериала он намерен получить большую сумму. Депутат пояснил об отсутствии совести у Зеленского, продолжающего «торговать на крови», передает сайт newinform.



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