 

Джоан Роулинг опубликует написанную более 10 лет назад сказку

26.05.2020, 16:53, Новости дня

Британская писательница Джоан Роулинг планирует опубликовать в Сети сказку под названием The Ickabog, рукопись которой около 10 лет пылилась у нее на чердаке.

Известно, что произведение не имеет отношения ко вселенной мальчика-волшебника Гарри Поттера, написала Роулинг в своем Twitter.

По словам Роулинг, «это история о правде и злоупотреблении властью», написанная больше десяти лет назад, но так и не опубликованная. Начало повести станет доступно в Сети после 15.00 по лондонскому времени (17.00 мск), а остальные главы будут публиковаться каждую неделю.

Уточняется, что уже в ноябре этого года повесть будет издана в бумажной, электронной и аудио версиях. Публикация переводов с английского на другие языки ожидается вскоре после этого.

«Больше 10 лет назад я написала не имеющую отношения к другим моим произведениям сказку, которая получила название The Ickabog. Я всегда хотела опубликовать ее, но после последней книги о Поттере я написала еще два романа для взрослых и после определенных колебаний решила, что они должны увидеть свет следующими. До совсем недавнего времени единственными людьми, читавшими историю про Икабога, были двое моих младших детей», – поделилась Роулинг.

По задумке писательницы, новая бесплатная книга станет подарком для детей и подростков, которые должны проводить время взаперти во время карантина.

Напомним, британка Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем мира по версии журнала Forbes по итогам июня 2016 – июня 2017 годов.

Кроме того, в день, когда поклонники творчества Джоан Роулинг отмечают годовщину битвы за Хогвартс – ключевого момента из серии книг о Гарри Поттере – писательница пожертвовала 1 млн фунтов стерлингов (1,25 млн долларов) на благотворительность.



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