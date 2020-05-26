Утверждены рекомендации по профилактике коронавируса в фитнес-клубах

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26.05.2020, 16:48, Новости дня

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в учреждениях физической культуры и спорта.

Рекомендации разработаны для фитнес-центров, бассейнов и других спортивно-оздоровительных учреждений. Роспотребнадзор рекомендует организовывать генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, перед рабочей сменой измерять бесконтактным способом температуру у сотрудников, а также проверять их на наличие признаков респираторно-вирусных заболеваний, говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, рекомендуется организовать обслуживание по предварительной записи, исходя из площади залов, и с соблюдением дистанции 1,5 метра методом нанесения разметки в студиях групповых занятий и расстановки спортивного оборудования. В бассейнах рекомендовано закрыть часть кабинок для переодевания для увеличения дистанции.

Ранее сообщалось, что в Москве возобновилась работа более 370 промпредприятий.



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