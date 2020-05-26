Зиявудин Магомедов госпитализирован с коронавирусом

26.05.2020, 16:48, Новости дня

Совладелец группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, обвиняемый в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве, госпитализирован в медснчасть СИЗО «Матросская Тишина» с коронавирусом, сообщил адвокат Александр Гофштейн.

«У защиты есть сведения о том, что Зиявудин Магомедов с коронавирусом госпитализирован в медсанчасть СИЗО «Матросская Тишина». Вчера мы обратились к следствию с ходатайством о его переводе в профильную клинику, но ответа пока не получили», – приводит слова адвоката ТАСС.

Гофштейн уточнил, что процессуальный срок для ответа следствия составляет три дня.

Напомним, следователи предъявили обвинения Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду по делу о мошенничестве, общая сумма ущерба составила 11 млрд рублей. Также им предъявлено обвинение в создании организованного преступного сообщества.

В рамках дела Магомедовых суд арестовал активы 24 компаний.