Мнение: Про интересы Росси в Ливии

26.05.2020, 16:45, Разное

В ответ на публикацию «Российские хунгузы» о судьбе людей Пригожина в Ливии пригожинский ФАН разразился текстами, из которых узнал много нового и о себе, и о «Новой» газете.

Оказывается, «если бы не подобные публикации в российских и иностранных СМИ, то Максим Шугалей и Самер Суэйфан уже давно были бы дома со своими семьями». Оказывается «это уже не провокация, это настоящее подстрекательство к убийству, расправе над россиянами — и повинны в этом журналисты «Новой газеты»…

Ссылки не даю, ибо нефиг… Тем более, что вслед за ФАНом тезисы широко разнесли по интернету другие пропригожинские ресурсы…

Потом вышел еще один текст ФАНа. О том же. И по той же схеме – публикация в ФАНе + перепевки в других пропригожинских СМИ.

Оказывается, «….«Новая газета» в очередной раз продемонстрировала, что ее интересы резко расходятся с интересами России и россиян — и даже тот факт, что российские граждане находятся в плену у террористов, не вызывает у ее авторов возмущения. Вместо того, чтобы требовать их освобождения из чудовищной тюрьмы в Триполи, издание пытается найти какой-нибудь мотив, который бы оправдал их похищение. К погибшим согражданам (по версии «Новой газеты» — погибшие в бою с террористами) российское издание относится еще хуже. Ситуация, в которой СМИ и государство выступают в поддержку граждан своей страны, — абсолютна нормальна для мирового сообщества. Материал «Новой газеты» — пример того, как делать не надо. Правильно — это когда к людям, которые защищают интересы своей Родины, относятся как к героям, а когда похищают граждан страны — их защищают и освобождают любой ценой».

Мне одно не понятно, с каких это пор интересы Пригожина стали интересами Родины, России и россиян?

И еще мне не понятно, правильно ли говорить, что россияне «находятся в плену у террористов», заведомо зная, что россияне задержаны вооруженным формированием, контролируемым Правительством национального согласия, возглавляет которую Фаиз Сарадж.Тот самый Сарадж, которого 13 января этого года тепло приняли в Москве.

К слову, в Москве вполне официально работает посольство Ливии, представляюшую ту часть страны, которую возглавляет Сарадж… Это что же получается? В Москве работает посольство террористов?