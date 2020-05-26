Мнение: Чем американцы заменили научный коммунизм

26.05.2020, 16:40, Разное

В США тоже есть свой вариант этой глупой шутки про поражение в войне. Цитирую: «если бы вы сказали американцу из 1950-х, что в 2020 году за квартиру придётся отдавать больше половины зарплаты, что за кредит на учёбу в колледже придётся платить до конца жизни, что семьи едва могут свести концы с концами даже когда мама тоже работает, что мы затянуты в бесконечные войны, а правительство парализовано кризисом?

Да он бы решил, что мы проиграли Холодную войну!».

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Самое смешное, что этот список верен, но неполон. Автор шутки не рискнул упомянуть тот факт, что господствующей идеологией в протестантских когда-то США стала теперь толерантность.

Вы меня знаете, я люблю читать душеспасительные книги про бизнес, психологию и всё такое прочее. Про некоторые книги я рассказываю вам. Так вот, сейчас в книгах такого рода американцы вынуждены почти в обязательном порядке пропагандировать ЛГБТ-ценности и борьбу негров за равноправие — точно так же, как советские авторы должны были ссылаться на Карла Маркса и делать реверансы в сторону мудрой руководящей силы КПСС.

Недавно, к примеру, я прочёл «Власть привычки» Чарльза Дахигга: великолепное пособие по избавлению от дурных привычек и приобретению хороших. Если вы хотите перестать есть вредную еду, поменьше тупить в интернете, начать заниматься спортом и научиться работать каждый день в полную силу, — а вы наверняка хотите, — очень рекомендую почитать мистера Дахигга. Он на крысах разбирает внутреннее устройство привычек и доходчиво поясняет, как правильно привычки менять.

После одной из глав я осознал, что двадцать лет назад мне повезло бросить курить именно потому, что я случайно угадал с правильным способом изменения своего поведения.

Так вот, возвращаясь к обязательной для современных американских писателей пропаганде. Если вы думаете, что Чарльз Дахигг называет гомосексуализм вредной привычкой, и рассказывает, как какому-нибудь грешнику удалось вернуться в лагерь натуралов, вы совсем не знаете Америки. Агитационная ЛГБТ-вставка в исполнении Дахигга выглядит вот так:

Маленькие победы питают кардинальные изменения, превращая крошечные преимущества в закономерности, которые убеждают человека, что он способен добиться большего.

Так, первые кампании против гомофобии, организованные борцами за права гомосексуалистов в конце 1960-х годов, закончились неудачей. Активисты ратовали за отмену законов о преследовании геев в судебном порядке, но потерпели фиаско в законодательных органах. Учителя разработали программы консультирования для подростков нетрадиционной сексуальной ориентации, но были уволены за предложение принять гомосексуализм как явление. Казалось, основные цели гомосексуального сообщества – покончить с дискриминацией и преследованием со стороны полиции, убедить Американскую психиатрическую ассоциацию перестать рассматривать гомосексуализм как психическое заболевание – были недостижимы.

В начале 1970-х годов Целевая группа по правам геев Американской библиотечной ассоциации решила сосредоточиться на одной скромной цели: убедить Библиотеку Конгресса перенести книги об освободительном движении геев из категории 71–471 («Аномальные сексуальные отношения, в том числе преступления на сексуальной почве») в какую-нибудь другую, менее уничижительную категорию.

В 1972 году Библиотека Конгресса согласилась отнести книги к новой категории, HQ 76.5 («Гомосексуализм, лесбиянство – движение гомосексуалистов, движение гомофилов»). Незначительный сдвиг в старой организационной привычке – расстановке книг на полке – дал потрясающий эффект. Новость мгновенно разлетелась по всей стране. Ссылаясь на победу, организации по борьбе за права гомосексуалистов начали активный сбор средств. Через несколько лет гомосексуалисты, не скрывавшие своей ориентации, уже занимали государственные посты в Калифорнии, Нью-Йорке, Массачусетсе и Орегоне. Для многих из них решение Библиотеки Конгресса стало своеобразным вдохновением. В 1973 году после многолетних внутренних дебатов Американская ассоциация психиатров переписала определение гомосексуализма, перестав считать его психическим расстройством. Последнее подготовило почву к принятию законов, которые запрещали дискриминацию людей по признаку сексуальной ориентации.

А началось всё с одной маленькой победы.

Подобные вставки можно найти сейчас практически в любой книге, хоть как-то затрагивающей вопросы психологии и, простите за грубое слово, саморазвития. Мало того, градус идеологического накала постепенно усугубляется. Если в 1980-х авторы ограничивались ритуальным «итс окей то би э гей» («быть геем — норма»), то сейчас в качестве примера истории успеха вполне могут уже указать на родителей школьника-трансгендера, которым пришлось преодолевать непонимание заскорузлого общества.

Разумеется, ту же идеологию вынуждены исповедовать и все публичные люди, которые хотят делать околополитическую карьеру в США. К примеру Илон Маск недавно заявил, что он с супругой намерен обращаться к ребёнку нейтрально, местоимением «они», пока ребёнок не решит самостоятельно, какого пола он хочет быть:

https://iz.ru/979399/2020-02-23/beremennaia-devushka-ilona-maska-razreshit-rebenku-vybrat-sebe-pol

Излишне пояснять, что это заявление добавило господину Маску немало политических очков: для бизнесмена, который сидит на игле государственных субсидий и имеет серьёзные проблемы с законом, такое подспорье очень кстати.

Вместе с тем, хоть на словах американцы и выступают сейчас под радужным флагом таким же единым фронтом, каким советские трудящиеся шли в светлое будущее ещё 30-40 лет назад, особой искренности в их толерантности не чувствуется. Вот, к примеру, видеозапись с характерной оговоркой Джо Байдена.

https://www.youtube.com/watch?v=idpevmeoK1A

Для тех, у кого нет звука, он там говорит буквально следующее: «Бедные дети такие же смышлёные, как и белые дети».