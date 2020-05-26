В Ленобласти организовали оплачиваемые общественные работы для потерявших доход из-за коронавируса

26.05.2020, 16:30, Новости дня

Жители Ленинградской области, оставшиеся без работы из-за пандемии коронавируса, привлечены на оплачиваемые общественные работы. В первый день на дороги региона вышли 29 человек, информирует пресс-служба областной администрации.

Во вторник 29 человек вышли на общественные работы в государственных дорожных ремонтно-строительных управлениях (ДРСУ) в Гатчинском, Киришском, Кировском, Выборгском, Всеволожском, Тосненском, Волховском и Ломоносовском районах Ленинградской области. Они занимаются вырубкой деревьев и кустарников, скашиванием травы и уборкой мусора в полосе отвода, очисткой и мойкой дорожных знаков, покраской бордюрного камня, барьерных ограждений, автобусных остановок и очисткой водоотводных лотков, информирует Regnum.

«Мы впервые вводим практику общественных работ – даем возможность заработка тем, кто из-за пандемии потерял доход. Начать решили с дорожной отрасли, но в ближайшее время перечень таких работ будет расширен – в частности, мы планируем привлечь желающих граждан к расчистке и обустройству экологических троп», – отмечает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

До конца недели планируется трудоустройство еще 55 человек в этих же районах. С 1 июня к общественным работам присоединятся еще 87 человек.

Отметим, постановление об оплачиваемых общественных работах губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал на прошлой неделе. Оплата выполненной работы будет осуществляться за счет субсидий из регионального бюджета.

Не только оставшиеся совсем без работы жители региона, но и те, кто временно лишился ее – сотрудники предприятий, деятельность которых приостановлена – могут обратиться в удобный районный филиал биржи труда, чтобы присоединиться к общественным работам.

В апреле губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил организовать общественные работы как дополнительный заработок тем, кто остался без работы. На первом этапе субсидии из бюджета региона выделяются районным дорожным ремонтно-строительным управлениям (ДРСУ), которые отвечают за обслуживание региональных дорог. Те, в свою очередь, через районные центры занятости населения набирают работников для очистки полосы отвода, покраски остановок и пр.

Оплата таких работ будет составлять 24 тыс. 260 рублей в месяц (2 МРОТ) из средств бюджета региона. По оценкам, на общественных работах в дорожном хозяйстве области может быть занято 1-1,5 тыс. человек, потерявших доход. В общественных работах смогут принять участие не только безработные граждане, но и временно неработающие сотрудники предприятий, деятельность которых приостановлена.

Общественные работы включают очистку полос отвода, покраску бордюрного камня, барьерных ограждений, автобусных остановок, очистку и мойку дорожных знаков, сигнальных столбиков и светоотражающих элементов и т.д.