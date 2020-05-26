 

Путин одобрил решение Богомаза баллотироваться в губернаторы Брянской области

26.05.2020, 16:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поддержал губернатора Брянской области Александра Богомаза, который решил в этом году снова баллотироваться на пост руководителя региона.

Богомаз в ходе встречи в режиме видеоконференции признался, что хотел бы участвовать в выборах, если Путин не против этого, передает ТАСС.

«Я не против. Как я в таких случаях говорю всегда, люди в конечном итоге, граждане, избиратели должны принять окончательное решение, но я ничего не имею против вашего выдвижения. Наоборот, считаю, что это было бы правильное решение с вашей стороны», – указал президент.

Богомаз стал губернатором Брянской области в 2015 году. Он набрал на выборах 79,96% голосов.



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