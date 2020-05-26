Эксперты предупреждают об опасности тополиного пуха

26.05.2020, 16:30, Разное

В этом году цветение тополей началось уже в мае. Эксперты предупреждают об опасности тополиного пуха.

Специалисты сообщают, что приблизительно у 15% населения возникает аллергия на цветение. В то же время сам тополиный пух не является опасным, он переносит пыльцу с деревьев. По словам аллерголога-иммунолога Надежды Логиной, для защиты от аллергенов нужно на улице носить очки, а также проводить промывание носовых пазух, используя солевой раствор. После возвращения домой необходимо принять душ. Еще одной опасностью тополиного пуха является способность к легкому воспламенению. Большое его количество способно стать «бикфордовым шнуром», поэтому пух не следует поджигать, а во время проведения сварочных и других работ необходимо быть максимально осторожными. Специалисты рекомендуют очищать придомовые территории, а людям, которые страдают от цветения, проконсультироваться с врачом.

Эксперты также сообщают о пользе тополиного пуха. Он очищает воздух от пыли, которая накапливается на деревьях. За год одно дерево может аккумулировать до 34 кг пыли, передает «Слово и Дело».