Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцинам

26.05.2020, 16:16, Новости дня

Премьер Великобритании Борис Джонсон пригласил президента РФ Владимира Путина поучаствовать в онлайн-саммите по вакцинам Global Vaccine Summit 2020, который состоится 4 июня, сообщили в британском посольстве.

«4 июня правительство Великобритании проведет Global Vaccine Summit 2020. Главное задачей саммита станет мобилизация ресурсов, необходимых Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины против COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.

Указывается, что Джонсон официально пригласил Путина принять участие в саммите.

Ранее сообщалось, что российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от новой коронавирусной инфекции в конце июня. Для исследований отобраны три перспективных препарата.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что клинические испытания российской вакцины от коронавируса планируется начать в июне, а Путин выразил надежду на ее регистрацию в сентябре.