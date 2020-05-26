 

Президент Молдавии приедет на парад Победы в Москву

26.05.2020, 16:08, Новости дня

Участие в военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве 24 июня, примет президент Молдавии Игорь Додон, сообщила его помощник Кармена Стерпу.

«Да, 24 июня Игорь Николаевич отправится в Москву, чтобы принять участие в параде, приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – передает ее слова ТАСС.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также принял приглашение Путина на парад Победы.

Во вторник президент РФ объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Еще один чиновник поплатился за свое хамство в соцсетях

15.05 / Муцениеце официально подала на развод с Прилучным

13.05 / Разоблачены фейки из доклада экспертов ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии

08.04 / Стали известны подробности избиения историка в Москве

04.05 / Некоторые страны приступили к ослаблению ограничений из-за COVID-19

11.04 / ФМБА заявило об увеличении вирус-положительных пациентов

02.04 / В Москве умерли три пациента с коронавирусом и хроническими заболеваниями

09.04 / Вопрос дня: Как и почему мыло убивает коронавирус?

09.04 / Ученые нашли новое применение голубой агаве

15.04 / Власти России и США работают над возвращением школьников домой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска