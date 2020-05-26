 

Аббас собрался на парад Победы в Москву

26.05.2020, 16:08, Новости дня

Президент Палестины Махмуд Аббас в случае получения нового приглашения примет участие в параде Победы 24 июня в Москве, сообщил палестинский посол в РФ Абдельхафиз Нофаль.

«Конечно, если будет то же приглашение (что и на 9 мая), мы примем участие», – сказал посол, отметив, что приехать собирается Аббас, передает РИА «Новости».

До этого приглашения на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон.

Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.  Изначально парад должен был пройти 9 мая, однако был перенесен из-за коронавируса. В итоге Путин принял решение провести его 24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся «парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».



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