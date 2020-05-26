 

Дума рассмотрит законопроект о преподавании студентов в школах

26.05.2020, 16:05, Разное

Парламентарии рассмотрят в приоритетном порядке законопроекты второго чтения. Один из них дает возможность студентам старших курсов преподавать в школах. Прежде всего речь идет об учащихся педагогических вузов.

Если студент отучился три года, успешно сдает экзамены и у него есть желание быть педагогом, то такая возможность появится, отметил Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты напомнил, что в России, особенно в сельской местности, ощущается нехватка учителей. “Это дополнительная возможность по привлечению предметников для преподавания дисциплин в школе”, – пояснил спикер.

Также на пленарном заседании 27 мая депутаты заслушают выступление главы Минэкономразвития Максима Решетникова в рамках правительственного часа. Речь пойдет о поддержке малого и среднего бизнеса.

По словам Володина, нужно проанализировать эффективность принятых решений в этой сфере. После выступления министра депутаты озвучат вопросы, которые поступают от представителей бизнеса и регионов, рассказал Володин.

По итогам правительственного часа будут приняты решения по доработке нормативно-правовой базы или принятия новых законов. “Чтобы сохранить малое и среднее предпринимательство, а люди, задействованные в этом бизнесе, чувствовали поддержку, и ситуация нормализовалась”, – сказал спикер.



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