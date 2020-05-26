Актриса Инна Королева раскрыла детали съемок седьмого сезона “Сватов”: Меня там будет мало
26.05.2020, 16:05, Разное
В популярном ситкоме Инна Королева исполняет роль Маши, дочери
героя Ивана Будько. По словам артистки, лично она на съемочную площадку сериала
“Сваты” больше не вернется. Все сцены с ее участием уже сняты. “Меня там будет
мало”, – поделилась знаменитость.
Немного Королева рассказала о личной жизни. Знаменитость
отметила, что ей уже 44 года и на данный момент она в разводе. Стершей дочери артистки совсем скоро исполнится 18 лет. Также у звезды сериала “Сваты”
подрастает маленький сын. Напомним, бывшим супругом Инны Королевой был артист Петр
Иващенко.
Также выяснилось, что Королева родилась и до семи лет жила в Павлодаре.
Какое-то время Инна и ее семья провели в Белоруссии. Когда будущей звезде
стукнуло 14, она попахала в Москву.
Артистка сериала “Сваты” опровергла
распространенное мнение о том, что она когда-то жила в Киеве. В столице Украины
Инна только снималась.
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Напомним, седьмой сезон станет для сериала “Сваты”
завершающим. По некоторым данным на экраны картина выйдет не раньше 2021 года. Киношники
уже начали работу над финалом теленовеллы. В феврале этого, 2020 года, были
сняты все зимние сцены. На время карантина работа над летними эпизодами приостановлена.
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