Актриса Инна Королева раскрыла детали съемок седьмого сезона “Сватов”: Меня там будет мало

26.05.2020, 16:05, Разное

В популярном ситкоме Инна Королева исполняет роль Маши, дочери

героя Ивана Будько. По словам артистки, лично она на съемочную площадку сериала

“Сваты” больше не вернется. Все сцены с ее участием уже сняты. “Меня там будет

мало”, – поделилась знаменитость.

Немного Королева рассказала о личной жизни. Знаменитость

отметила, что ей уже 44 года и на данный момент она в разводе. Стершей дочери артистки совсем скоро исполнится 18 лет. Также у звезды сериала “Сваты”

подрастает маленький сын. Напомним, бывшим супругом Инны Королевой был артист Петр

Иващенко.

Также выяснилось, что Королева родилась и до семи лет жила в Павлодаре.

Какое-то время Инна и ее семья провели в Белоруссии. Когда будущей звезде

стукнуло 14, она попахала в Москву.

Артистка сериала “Сваты” опровергла

распространенное мнение о том, что она когда-то жила в Киеве. В столице Украины

Инна только снималась.

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Публикация от ��Звезды Сватов�� (@zvezdi_svatov) 24 Май 2020 в 8:52 PDT

Напомним, седьмой сезон станет для сериала “Сваты”

завершающим. По некоторым данным на экраны картина выйдет не раньше 2021 года. Киношники

уже начали работу над финалом теленовеллы. В феврале этого, 2020 года, были

сняты все зимние сцены. На время карантина работа над летними эпизодами приостановлена.