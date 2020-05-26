Владимир Путин назначил Парад Победы в Москве на 24 июня

26.05.2020, 16:00, Новости дня

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к приуроченному к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе Параду Победы в Москве. Он запланирован на 24 июня. Трансляцию совещания вел канал «Россия-24».

Шествие «Бессмертный полк» и традиционный Военно-морской парад должны пройти 26 июля, сказал президент. Путин отметил, что шествие может быть перенесено еще на месяц, если для участников будут сохраняться риски из-за эпидемии.

24 июня 1945 года состоялся исторический парад на Красной площади в Москве. Мероприятие принимал маршал Георгий Жуков, командовал войсками маршал Константин Рокоссовский.

Традиционный парад и шествие Бессмертный полк не состоялись в мае из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Изначально власти планировали масштабные торжества, на которые были приглашены лидеры мировых государств. ​

В этом году в параде должны были быть задействованы 15 тысяч человек и почти 400 единиц техники. Изначально власти отрицали возможность переноса мероприятия. Министерство обороны рассматривало возможность провести военный парад без зрителей.

9 мая праздничный парад прошел в Минске. «Не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора», — заявил на нем президент Беларуси Александр Лукашенко. Мероприятие было проигнорировано российскими государственными каналами.