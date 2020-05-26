Путин объявил о проведении парада Победы 24 июня

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26.05.2020, 15:55, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПрезидент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы, который пройдет 24 июня. 

“Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня”, – заявил Путин в эфире телеканала “Россия 24”. Также он призвал обеспечить “самый строгий режим безопасности” и исключить любые риски для здоровья участников парада.

Шествие “Бессмертного полка” президент предложил провести 26 июля, в День ВМФ.

“Надо самым внимательным образом оценивать риски, если будут угрозы – перенесем “Бессмертный полк” еще на месяц после 26 июля”, – рассказал президент.

Ранее Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса в России. Роспотребнадзор до сих пор не рекомендует россиянам снимать маску и перчатки на улице из-за сохраняющегося риска заболевания коронавирусной инфекцией.

Традиционный на 9 мая парад Победы и другие памятные мероприятия в этом году отменили из-за пандемии коронавируса. По сообщениям журналистов, на репетициях парада сотни военных заболели COVID-19. 

Репетиции парада проходили на подмосковном полигоне Алабино с конца марта до 16 апреля, когда в Москве и области уже был введен так называемый режим самоизоляции. По словам самих военнослужащих и их родных, на репетициях не соблюдались меры безопасности и профилактики, военным не выдавались средства защиты в необходимом количестве, также были проигнорированы симптомы заболевания коронавирусной инфекцией.

Шествие “Бессмертного полка” прошло 9 мая в онлайн-режиме. Организаторы пожаловались на то, что некоторые пользователи загружали на сайт портреты нацистских преступников под видом ветеранов. По статье о реабилитации нацизма СК завел несколько уголовных дел. 

 

 



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