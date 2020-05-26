Минздрав России подтвердил смерть более ста врачей от коронавируса. В “Списке памяти” их втрое больше

26.05.2020, 15:55, Новости дня

Глава департамента общественного здоровья, коммуникаций и медэкспертизы Минздрава России Людмила Летникова 26 мая подтвердила, что в России более ста врачей умерли от коронавируса.

“Минздравом ведется регистр умерших медработников. На этой неделе каждый регион должен заполнить регистр, мы их запросили, чтобы подтвердили. На прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек”, – сказала Летникова, выступая в Госдуме. По ее словам, эти данные Минздрав “сверяет” с данным ФСС (фонд социального страхования), СМИ и “Списка памяти”, который ведут родные и близкие умерших медиков.

В настоящее время в “Списке памяти” 302 медика. При этом журналисты “Медиазоны” по итогам собственного расследования еще 19 мая смогли подтвердить смерть по меньшей мере 186 медицинских работников. Из данных этого расследования следует, что каждый 15-й скончавшийся от COVID-19 – медик.

Отдельно расследователи отмечают Дагестан – там глава местного минздрава еще неделю назад подтвердил смерть 40 смертей медиков от пневмонии и COVID-19. Минимум полтора десятка смертей врачей официально признали в Московской области и в Санкт-Петербурге.

Журналисты “Медиазоны” объясняют высокую смертность врачей двумя предположениями:

занижением общей официальной статистики смертности от коронавируса;

высокими рисками, которые существуют у российских врачей при работе с пациентами с COVID-19. В первую очередь это нехватка защитных средств, на что не раз жаловались врачи и медсестры в России.

В профсоюзе медицинских работников “Действие” рассказали, что на высокую смертность медиков могла повлиять и плохо организованная работа.