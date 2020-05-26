Стало известно о новом способе передачи коронавируса

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26.05.2020, 15:53, Новости дня

Китайские ученые провели исследование и установили, что коронавирус передается не только контактным или воздушно-капельным путями, соответствующие данные опубликованы в журнале Emerging Infectious Diseases.

Уточняется, что в рамках исследования были изучены отходы жизнедеятельности больных COVID-19. В результате анализа выяснилось, что в образцах кала обнаруживается живой SARS-CoV-2, причем в большей концентрации, чем в респираторных мазках тех же пациентов, передает РИА «Новости».

По данным исследования, вирус, содержащийся в кале, является распространенным проявлением COVID-19 и подтверждают вероятность заражения фекально-оральным или фекально-аэрозольным путем.

Кроме того, исследователи предупреждают о необходимости учитывать данные способы заражения и напоминают, что передача SARS таким образом привела к вспышке вируса в 2003 году, когда в жилом комплексе в Гонконге в связи с проблемами в работе канализации оказались инфицированы сотни людей.

Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона проанализировали вирусные геномы, выделенные у 15 тыс. пациентов с коронавирусом и оценили опасность его мутаций.



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