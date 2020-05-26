Президент Казахстана принял приглашение Путина на парад Победы
26.05.2020, 15:53, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, в котором пригласил его на парад Победы в Москве 24 июня. Глава Казахстана принял приглашение, сообщила пресс-служба лидера республики.
«Владимир Путин пригласил президента Казахстана принять участие в качестве почетного гостя в параде Победы, который состоится в Москве 24 июня. Приглашение было с благодарностью принято», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Во вторник Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
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