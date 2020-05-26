Названа возможная причина обрушения балконов в доме в Петербурге

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26.05.2020, 15:53, Новости дня

Балконы в жилом доме в центре Санкт-Петербурга, по предварительным данным, могли обрушиться из-за ветхости конструкции одного из них, который упал на остальные.

«Предварительно, [обрушение произошло] из-за ветхости конструкции», – передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Собеседник агентства уточнил, что балконы не являются элементами несущей конструкции в этом доме, версию «перегруза» пока не рассматривают.

Отмечается, что эта информация пока официально не подтверждена. Прокуратура Петербурга начала проверку по факту инцидента.

В пресс-службе администрации Центрального района Петербурга пояснили, что сначала обрушился один балкон.

«С верхнего этажа балкон начал рушиться и за собой потянул последующие», – отметили в пресс-службе, добавив, что в доме сейчас работает комиссия по оценке технического состояния здания.

«Если [другие] балконы дадут понимание, что они находятся в аварийном состоянии, если есть опасность, то будет приниматься решение об их демонтаже. <…> С жильцами организована работа, людей просят не выходить на балконы, которые есть. Пока что речи о расселении не идет, пока нет такой информации и нет предпосылок», – сказали в администрации.

Уточняется, что ближайшие несколько лет в доме планируется провести капитальный ремонт. Само здание построено в 1936-1937 и включено в список объектов культурного наследия.

Напомним, обрушение произошло в доме на Кирочной улице, пострадавших нет.



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