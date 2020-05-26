Скандалы: Россия подставит плечо Жерару Депардье

26.05.2020, 15:50, Разное

Французский актер, получивший гражданство РФ, признан пострадавшим из-за коронавируса и может получить госсубсидии, как индивидуальный предприниматель

Зарегистрированный в России в качестве индивидуального предпринимателя французский актёр Жерар Депардьё, чьё состояние сайт The Richest оценивает в $200 млн, может претендовать на получение субсидии из госбюджета как предприниматель, занятый в пострадавших от коронавируса отраслях. Информацию об этом «Открытые медиа» обнаружили на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Согласно данным сервиса, с помощью которого предприниматели могут узнать, распространяются ли на них меры по поддержке бизнеса, ИП Депардьё соответствует всем критериям, позволяющим получить в мае и июне безвозмездную финансовую помощь в 12 130 рублей на каждого своего сотрудника. Кроме того, актёр может воспользоваться отсрочкой по уплате налогов и взносов во внебюджетные фонды.

Ранее реально пострадавшие бизнесмены жаловались на отказы в господдержке по формальным причинам

Получивший российское гражданство в 2013 году Депардьё практически сразу зарегистрировался в качестве российского индивидуального предпринимателя в Саранске, а в 2018 году он переоформил ИП в Новосибирске. При регистрации актёр указал «деятельность творческую, деятельность в области искусства и организации развлечений» как основной код вида экономической деятельности (ОКВЭД). В апреле 2020 года этот код оказался включён правительством в перечень наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей экономики.

Российский бизнес Жерара Депардьё, как следует из данных ФНС, соответствует и другим критериям для получения субсидий: он состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), по состоянию на 1 марта не имел недоимок по налогам и страховым взносам больше 3000 рублей (без учёта пени и штрафов), а также не находился в состоянии ликвидации или банкротства.

Теперь для получения финансовой помощи Депардьё нужно пройти проверку корректности реквизитов банковского счёта, а также не увольнять более 10% сотрудников. Проверка этих двух условий производится уже в ходе рассмотрения заявления на получение субсидии, говорится на сайте ФНС. Будет ли актёр претендовать на помощь от государства, неизвестно: его представитель в России отказался от комментариев для этой статьи.

Льготы по формальному признаку

Реально пострадавший бизнес часто не может получить необходимую помощь по формальным основаниям, о чём недавно сообщал РБК. Такое бывает, например, если предприниматели при регистрации бизнеса указывали одни коды, точно описывающие их деятельность, но в правительственный перечень попали только коды смежных отраслей.

Например, хотя власти обещали оказать помощь детсадам, рассчитывать на неё могут только организации, зарегистрировавшиеся с кодами «Образование дополнительное детей и взрослых» и «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми». А вот организации, выбравшие вид «Образование дошкольное», остаются без льгот.

Стивен Сигал, другой известный актёр, получивший российское гражданство и оформивший ИП в России, претендовать на получение госсубсидий и отсрочку платежей не может, следует из данных портала ФНС России. При регистрации Сигал выбрал другой ОКВЭД — «Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включённая в другие группировки», который в правительственный перечень не вошёл. Кроме того, Сигал, в отличие от Депардьё, не состоит в российском реестре малого и среднего предпринимательства.

Боец Джефф Монсон, ещё один известный иностранец, получивший российское гражданство и открывший здесь бизнес, тоже рассчитывать на льготы не может, хотя и по другой причине. Летом 2018 года Монсон стал совладельцем занимающейся организацией боёв компании «Алтай пэлас файт», но уже через год он продал свою долю партнёру. С тех пор, судя по данным официальных реестров, бизнеса в России он не ведёт.

Кирилл Седов