 

Мишустин потребовал сохранить объемы строительства по нацпроектам

26.05.2020, 15:48, Новости дня

Необходимо сохранить предусмотренные нацпроектами в регионах объемы строительства, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании о поддержке строительной отрасли и ЖКХ в рамках общенационального плана действий.

«Людям нужно доступное и комфортное жилье, хорошие дороги, современная, развитая инфраструктура. Во всех регионах страны необходимо сохранить объемы строительства в рамках национальных проектов и федеральных целевых программ, а также уровень занятости в этой сфере», – передает его слова ТАСС.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что какие-то программы по нацпроектам в этом году реализовать не получится, их сдвинут по времени.



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