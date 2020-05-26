 

Психолог объяснил, как в Успенском могли уживаться тиран и детский писатель

26.05.2020, 15:48, Новости дня

Писатель Эдуард Успенский родился творческим, фантазирующим и любящим детей человеком, что можно увидеть по его произведениям, а деспотичные отношения в семье, скорее всего, были следствием ранее полученной травмы от какого-либо события, сообщил газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин.

Дочь детского писателя Эдуарда Успенского написала открытое письмо, в котором рассказала, что ее отец регулярно прибегал к физическому, психологическому, эмоциональному насилию в отношении всех членов семьи, а также назвала его «домашним тираном».

«Противоположное поведение Успенского в работе и дома может быть связано с его биографической чертой, историей. То есть, возможно, он пережил какие-то тяжелые эпизоды в жизни, которые и сформировали из него такой тип личности. То есть он должен был постоянно держать под контролем все свое окружение для обеспечения безопасности своей и семьи, чтобы ничего плохого не случилось», – говорит Фомин.

Психотерапевт объясняет, что сама по себе личность Успенского творческая, фантазирующая, сопереживающая, тонко чувствующая и любящая детей. Это то, что дано ему с рождения. А его деспотичность – результат травмы, полученной из-за какого-либо события, полагает Фомин.

«То есть литературные произведения показывают его реальную натуру, а дома он пытался искусственно создать себе контролируемый безопасный мир, вследствие чего и получаются такие непростые домашние отношения», – считает Фомин.

Эдуард Успенский – один из самых популярных советских и российских детских писателей, является автором таких персонажей, как Крокодил Гена и Чебурашка, а также серии книг про деревню Простоквашино.



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