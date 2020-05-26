Завершается трансляция «Бессмертного полка онлайн»

26.05.2020, 15:48, Новости дня

Проект «Бессмертный полк онлайн» приближается к заключительному этапу. В виртуальном строю прошли более 2 млн героев, трансляция завершится до конца недели, будет показано около 2,7 млн фотографий и записей об участниках войны.

За время онлайн-шествия почти 23,5 млн человек присоединились к трансляции на сайте Бессмертного полка РФ www.polkrf.ru, Международного Бессмертного полка www.polk.press, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники и в онлайн-кинотеатре «Okko», сообщается на сайте «Бессмертного полка».

Модераторы проверили все присланные в проект заявки, часть из них была отправлена на доработку. На сегодняшний день для повторной модерации ожидается более 190 тыс. анкет.

«Большинство оставшихся заявок должны были доработать сами родственники, им пришло уведомление об этом. В течение нескольких дней мы закончим работу по модерации – осталось проверить менее 1 тыс. заявок. Мы очень ждем и надеемся, что авторы оставшихся недоработанных анкет успеют изменить и отправить их на повторную проверку до завершения трансляции онлайн-шествия – чтобы все герои прошли в онлайн-строю», – рассказала сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, которая принимает участие в проверке анкет участников в качестве модератора-историка.

Любые вопросы по «Бессмертному полку онлайн» можно уточнить на горячей линии по номеру 8 – 800 – 20 – 1945 – 0. За время работы проекта на нее обратились более 80 тысяч человек. Сейчас в режиме автоинформатора горячая линия работает круглосуточно, а с 9.00 до 21.00 по московскому времени можно обратиться к операторам.

Участники «Бессмертного полка онлайн» продолжают получать оповещения, в которых указано, когда именно можно увидеть их героев (по московскому времени) в онлайн-шествии. Эту информацию организаторы присылают по адресу электронной почты, указанной при регистрации, или в личные сообщения в социальной сети, через которую участники авторизовались в проекте.

В случае, если нет возможности подключиться к трансляции в указанное время, на сайте Бессмертного полка РФ www.polkrf.ru предусмотрена возможность вернуться к нужному дню и часу, чтобы увидеть своих ветеранов на Красной площади.

По завершении трансляции найти своих героев в общем видеоряде «Бессмертного полка онлайн» можно будет до конца мая. А традиционное шествие Бессмертного полка на улицах и площадях во всех регионах РФ обязательно состоится, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

Ранее во вторник президент Владимир Путин заявил, что парад Победы пройдет 24 июня, а шествие «Бессмертного полка» – 26 июля.