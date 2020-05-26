Дмитрий Песков вернулся к работе после выписки из больницы

26.05.2020, 15:42, Разное

Две недели назад, 12 мая, стало известно, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка заразились коронавирусом. О том, что он получил положительный результат анализа на COVID-19, Дмитрий сообщил информационному агентству ТАСС:

Да, я заболел, лечусь.

21 мая стало известно, что отправившаяся на лечение практически одновременно с ним Татьяна Навка уже выписана из больницы и чувствует себя хорошо. Фигуристка прокомментировала состояние своего здоровья Telegram-каналу Life Shot:

Все хорошо, выписалась, все нормально – отрицательный тест. Так что все в порядке. [Дмитрий] идет на поправку, но ещё в больнице.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Несколько же часов назад в сети появилась информация, что свое лечение окончил и сам Дмитрий Песков. Об этом изданию Daily Storm также сообщила Татьяна Навка. Несмотря на то что еще как минимум неделю пара будет находиться на домашнем карантине, пресс-секретарь практически сразу после выписки вернулся к работе и уже провел первый конференц-колл с журналистами. Эту информацию опубликовали Telegram-канал издания Meduza, а также еще несколько экономических российских изданий.

С прессой Песков обсуждал вопросы, касающиеся голосования и внесения поправок в Конституцию РФ. Также он поблагодарил врачей и всех, кто выражал в последние недели беспокойство о его здоровье. На вопросы о том, устанавливал ли он приложение “Социальный мониторинг” (оно создано для контроля карантина тех, кто лечится от вируса COVID-19 дома), пресс-секретарь ответил отрицательно.

Дмитрий ПесковДмитрий Песков – уже четвертый высокопоставленный чиновник, заразившийся коронавирусной инфекцией. Ранее о таком же диагнозе сообщали глава правительства Михаил Мишустин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев и глава Минкультуры Ольга Любимова. Михаил Мишустин также уже вернулся к работе после лечения – еще 19 мая. О состоянии здоровья Дмитрия Пескова во время его лечения также говорила его дочь Елизавета – в прямом эфире у Ксении Собчак:

Да, он действительно заболел. Они с Таней госпитализированы. Я, естественно, очень волнуюсь, но мне кажется, это было неизбежно. В любом случае, я была к этому готова, но несмотря на то, что я была к этому готова, я волнуюсь. Когда подобное случается с твоим отцом, с членом твоей семьи, ты начинаешь абсолютно по-другому на все смотреть. То есть, как бы ты серьезно к ситуации не относился, все равно что-то внутри переворачивается. Так что я искренне надеюсь, что не осталось уже этих умников, не верящих в коронавирус, кричащих, что нет никакого коронавируса, что все это заговор. Вот, коронавирус действительно есть.

Он каждый день ходит на работу, контактирует с различными людьми. Все-таки он же ничем не отличается от других людей, которые ходят на работу ежедневно,

Елизавета Пескова

Напомним, за последние два месяца несколько публичных людей сообщили о том, что прошли тест на коронавирус и он оказался положительным. Среди них князь Монако Альбер II, актриса Ольга Куриленко, актер Идрис Эльба, актер Кристорфер Хивью, известный по роли Тормунда в сериале “Игра престолов”, актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, Мадонна, Борис Джонсон, принц Чарльз, Пинк, Харви Вайнштейн и другие. А из российских знаменитостей коронавирус перенесли: Стас Михайлов, Галина Боб, Борис Акунин, Лев Лещенко, Мария Ивакова.