Наоми Кэмпбелл отметила 50-летие с Синди Кроуфорд, Леонардо Ди Каприо и другими звездами

26.05.2020, 15:42, Разное

В начале пандемии коронавируса Наоми Кэмпбелл одна из первых среди знаменитостей стала носить в общественных местах медицинские маски, очки и защитные костюмы. Теперь, когда меры ослабли, Черная пантера “сняла оковы” и даже организовала праздник в честь своего дня рождения: в лучших традициях пандемии торжество прошло на открытом воздухе.

Наоми Кэмпбелл Виви Нево с тортом Папарацци удалось запечатлеть очень милый праздник, который Кэмпбелл провела с близкими ей людьми на вилле в Малибу – с Синди Кроуфорд и ее мужем Рэнди Гербером, Леонардо Ди Каприо, Шоном Пенном и его девушкой Лейлой Джордж, Джоном Макинроем, Виви Нево, Марком Бернеттом и другими. Некоторые из гостей, как Пенн и Ди Каприо, были одеты в маски, другие предпочли обойтись без них. И все без исключения выбрали для юбилея не наряды от-кутюр, а расслабленный стиль.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер Шон Пенн и его девушка Лейла Джордж Наоми Кэмпбелл с Леонардо Ди Каприо, Виви Нево и другимиНевероятно благодарна замечательным людям, которые меня окружают, и всем 50 годам жизни на этой прекрасной планете. Честно признаться, я и не думала, что столько проживу… Без всех вас меня бы сейчас здесь не было, не было бы той Наоми, которую вы знаете. Ваша честность, преданность и поддержка очень много для меня значат. Я люблю вас… И, мама, спасибо, что подарила жизнь и научила столь многому,- написала Наоми в Instagram в день своего 50-летия. Супермодель также поделилась с фолловерами своими детскими снимками и фотосессией, с которой началась ее профессиональная карьера – ее много лет назад сделал Стивен Майзел.