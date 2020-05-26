 

Госдолг Украины сократился благодаря укреплению гривны – Минфин

26.05.2020, 15:40, Новости дня

Государственный и гарантированный государством долг в апреле сократился на 2,7% (до 2,19 трлн грн) в гривневом эквиваленте благодаря укреплению национальной валюты. Об этом 26 мая сообщило Министерство финансов Украины.

При этом в долларовом эквиваленте размер госдолга вырос на 1,3% – до $81,4 млрд.

“Традиционно ключевым фактором влияния на состояние государственного долга были колебания на валютном рынке. По данным Нацбанка, ревальвация гривны к доллару США в апреле 2020 года составила 4,04%”, – сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что в течение апреля Украина потратила 9,9 млрд грн на выплаты по госдолгу, еще 9 млрд – на его обслуживание.

Начиная с 2019 года в Украине треть бюджета идет на выплату и обслуживание долгов.

В соответствии с государственным бюджетом Украины, граничный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020-го установлен на уровне 2,36 трлн грн (из которых 2,045 трлн – госдолг, 318,37 млрд грн – гарантированный государством долг).

В марте объем госдолга составлял $80,38 млрд (2,225 трлн грн в гривневом эквиваленте).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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