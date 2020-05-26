 

Зеленский поддержал идею привлечения волонтеров, которые будут следить за соблюдением противоэпидемических правил

26.05.2020, 15:40, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с представителями Кабинета Министров и государственных ведомств, ответственных за предотвращение распространения COVID-19, поддержал идею привлечения волонтеров, которые будут следить за соблюдением противоэпидемических правил. Об этом 26 мая сообщает сайт главы государства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания рассказал об опыте Италии, где волонтеры содействуют соблюдению мер безопасности в местах потенциального скопления людей.

“Это очень хорошая идея. Поддерживаю ее воплощение в Украине. Волонтеры могли бы напоминать людям о необходимости социальной дистанции, ношения масок. Таким образом, выходя из карантина, мы помнили бы, что угроза все еще существует и необходимо соблюдать правила безопасности”, – сказал Зеленский.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

По состоянию на утро 26 мая в Украине коронавирусом заразились 21 584 человека. Из них 7575 выздоровели, 644 человека умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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