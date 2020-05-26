В список Минздрава умерших из-за коронавируса медиков внесен 101 человек

26.05.2020, 15:30, Новости дня

Министерство здравоохранения ведет регистр умерших от коронавируса российских медиков, по состоянию 22 мая в нем был 101 человек, сообщила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.

«По поводу умерших медицинских работников – министерством здравоохранения ведется регистр умерших медработников. На этой неделе, кроме того, что каждый субъект в соответствии с постановлением должен регистр этот заполнять в онлайн-режиме, мы запросили субъекты, чтобы они подтвердили умерших медработников», – сказала она на заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья.

Летникова уточнила, что на прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек. По ее словам, данные из списка в ежедневном режиме сверяются с данными Фонда социального страхования, который, в свою очередь, опирается и на данные СМИ, и на данные в списке памяти, передает ТАСС.

Ранее блогер Илиас Меркури раскритиковал «расследование» портала «Медиазона» о смертности от коронавируса среди врачей в России, отметив, что данные в статье искаженные и неполные.

Между тем вице-премьер Татьяна Голикова предупреждала, что в мае будет зафиксировано серьезное увеличение показателей смертности от коронавируса в России.