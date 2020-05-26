 

Британские ученые создали ингалятор для борьбы с коронавирусом

26.05.2020, 15:30, Разное

Специалисты Саутгемптонского университета смогли разработать ингалятор, чтобы бороться с COVID-19. Для домашнего испытания 120 приборов были отправлены пациентам, информирует издание The Sun.
Ученые сообщают, что в новейшей технологии используют экспериментальный препарат SNG001, который повышает иммунитет. В составе есть белок интерферон бета, который продуцируется организмом во время заражения инфекцией. Раньше этот способ давал хорошие результаты в борьбе с рассеянным склерозом, а также продемонстрировал удовлетворительную динамику в процессе лечения коронавируса в пробах Гонконга во время совмещения с другими препаратами.

Эксперты надеются, что ингалятор поможет спасти пациентов, которые вступают в «смертельную фазу» болезни, возникающую на 10 день после первой симптоматики. Если испытания будут удачными, фирма Synairgen, находящаяся в Саутгемптоне, планирует к выпуску «миллионы доз» в нынешнем году, что поможет усилить борьбу с эпидемией.

Ник Фрэнсис, руководитель эпидемии, сообщает, что ингалятор можно применить на ранних стадиях болезни, для предотвращения прогресса тяжелых симптомов. В новом испытании людям отправят набор тестированной терапии на протяжении 72 часов после начала симптомов и проблем с дыханием. Участники будут пользоваться ингалятором раз в день и фиксировать перемены в насыщении организма кислородом и температуре. Доктора будут контролировать их состояние, чтобы убедиться в отсутствии рецидива.



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